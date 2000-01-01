Либерман: Абу Мазен умом тронулся

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отреагировал на антиизраильское и антиамериканское выступление председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса на конференции Центрального комитета Организации освобождения Палестины 14 января в Рамалле, заявив, что тот "утратил рассудок".
Глава оборонного ведомства считает выпад Абу Мазена демонстрацией отказа палестинцев от перспективы мирных переговоров и их выбор в пользу конфронтации с Израилем и Соединенными Штатами.
"Эта речь означает, что он лишился самообладания, поддержки умеренного арабского мира и, что очевидно, отказался от мирных переговоров", - сказал Либерман в интервью радио Галей ЦАХАЛ.
Среди всего прочего Аббас обронил фразу "йехреб бейтак", что в переводе с арабского переводится дословно "да будет твой дом разрушен". В разговорной речи эта фраза может быть истолковано по-разному: от легкого до грубого оскорбления, поэтому ее применение в официальном выступлении выглядит достаточно резко.
"Эта речь - разрушение его дома", - сказал Либерман в понедельник.