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Все террористические туннели будут уничтожены в 2018 году 15.01 07:10   MIGnews.com

Все террористические туннели будут уничтожены в 2018 году

После того, как в воскресенье, 14 января, был уничтожен третий террористический тоннель за три месяца, министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал интервью второму каналу израильского ТВ.

Военные предполагают, что террористы намеревались заложить в тоннеле взрывчатку и подорвать КПП Керем-Шалом.

Либерман сказал: "Следует поздравить солдат ЦАХАЛа и солдат спецназа, которые изобрели Волшебный Купол для обнаружения тоннелей. То, что важно - до конца 2018 года мы уничтожим все террористические туннели ХАМАСа. Мы преуспеем в этом, это - наша задача. Я предполагаю, мы закончим даже раньше, но до конца 2018 года не останется ни единого террористического тоннеля".

Либерман атаковал ХАМАС, заявив, что целью туннеля было нанести вред гражданским в Газе: “Это - циничные лидеры, которые хотели нанести удар по главной кислородной трубе, через которую поступает большая часть помощи в Газу. Это только демонстрирует, с кем мы имеем дело на той стороне”.

Несмотря на контр-террористическую активность, министр обороны полагает, что конфликта на юге не будет: “Конфликта на юге не будет, и я думаю, стратегия ясна: мы давим на ХАМАС до того, как начать тотальную кампанию”.

Либерман подчеркнул, что линия в сфере безопасности остается неизменной: “Наша стратегия очень ясна: не изменять наши шаги из-за того, каким видом минометного снаряда нас обстреляли, или в соответствии с рецептами того или иного журналиста. Мы последовательны в наших операциях - разрушение тоннелей и сооружение барьера. Мы лишаем врага стратегических возможностей”.

Протяженность тоннеля составила полтора километра. Он был прорыт ХАМАСом из Рафиаха, через КПП Керем-Шалом, под газопроводом, трубопроводом для дизельного топлива и центральной антенной КПП, и далее шел на Египет. Через тоннель было возможно транспортировать оружие, другие товары, а также организовать серьезную атаку против Керем Шалом, который является главным центром доставки товаров в Газу.

ХАМАС распространил заявление о том, что речь идет о “коммерческом тоннеле”, которым оперировали бедуинские племена.

Бригадный генерал Ронен Манлис, пресс-представитель ЦАХАЛа заявил, что за тоннелем наблюдали давно и что в его строительстве принимали участие оперативники ХАМАСа.

Манлис заявил: “тот факт, что ХАМАС копает под единственным КПП, через который в Газу идут товары - одновременно и абсурден, и циничен”.

14 января в интервью телеканалу на арабском языке "Аль-Хура" координатор действий правительства Израиля в Иудее и Самарии Йоав Мордехай заявил: "Израильский гений и еврейский ум нашли способ борьбы с туннелями террористов. И как есть "Железный купол", защищающий от ракет, такой же "Железный купол" у нас имеется под землей".
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