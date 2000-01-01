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Аббас: у евреев нет ничего общего с Израилем | Фото: David Weekly/Flickr15.01 08:45   MIGnews.com

Аббас: у евреев нет ничего общего с Израилем

Очередное историческое "открытие" сделал председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, перечеркнув тысячелетнюю связь еврейского народа с Эрец Исраэль. По его словам, единственной целью создания Израиля была защита европейцами своих интересов на Ближнем Востоке, поэтому евреи никак не связаны с этим государством.

"Израиль – это колониальный проект, не имеющий ничего общего с евреями. Европейцы хотели заселить его евреями, чтобы сохранить свои интересы в регионе", - сказал он на конференции Центрального комитета Организации освобождения Палестины, которая состоялась 14 января в Рамалле.

Переместить евреев на Ближний Восток европейцы, по его словам, попросили Голландию - обладательницу самого мощного на то время военно-морского флота в мире.

"Сегодня настал день конца Соглашений в Осло. Израиль их уничтожил. Мы – автономия без какой-либо автономии, а оккупации все сходит с рук. Трамп угрожает сократить финансирование автономии из-за провала переговоров. Но когда, черт возьми, переговоры вообще начинались?!" – продолжил Абу Мазен.

Напомним, как уже сообщалось, по словам председателя ПА, недавнее поведение президента США, в том числе его признание Иерусалима столицей Израиля, представляет собой "пощечину" палестинцам, поэтому они отказываются воспринимать Штаты в качестве медиатора. Абу Мазен предупреждает, что ПА "ответит".
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