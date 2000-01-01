15.01 09:13 MIGnews.com

Экстремистская речь Аббаса не произвела впечатления на Ливни

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Экстремистская речь главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, заявившего, что “Израиль - колониалисткий проект, не имеющий связи с еврейским народом”, не произвела никакого впечатления на одного из лидеров оппозиции в Кнессете, Ципи Ливни.Ливни заявила: “Израильские интересы не изменились после экстремистской речи Аббаса. мы не откажемся от государства с солидным еврейским большинством, от границы между нами и ими, и это - точка, отталкиваясь от которой мы должны двигаться вперед - с палестинцами или без них”.