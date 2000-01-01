15.06 18:59 MIGnews.com

Депутат Израиля выступит на конференции "50 лет оккупации"

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Член Кнессета от Объединенного арабского списка Аида Тума-Сулейман будет одной из докладчиков на конференции Организации Объединенных Наций по случаю "50-летия израильской оккупации".Мероприятие состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце июня, а организовано оно было комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (CEIRPP).Посол Израиля в ООН Дани Данон раскритиковал израильского парламентария, назвав ее участие "постыдным" и обвинив арабку в "злоупотреблении своим депутатским статусом и сотрудничестве с палестинцами с целью навредить Израилю в ООН"."Ее присутствие на этом антиизраильском собрании, единственной целью которого является опорочить нашу страну, пересекает все красные линии", - заявил дипломат.Тума-Сулейман ответила, что "заявление Данона пересекает все красные линии"."Пришло время разоблачить уродливое лицо оккупации. Моя работа, как представителя общественности, поддерживающей прекращение оккупации и создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме, должна способствовать тому, чтобы мой голос услышали на всех возможных уровнях", - сказала она Ynet.