Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Депутат Израиля выступит на конференции `50 лет оккупации` | Фото: Ted Eytan/Flickr15.06 18:59   MIGnews.com

Депутат Израиля выступит на конференции "50 лет оккупации"

Член Кнессета от Объединенного арабского списка Аида Тума-Сулейман будет одной из докладчиков на конференции Организации Объединенных Наций по случаю "50-летия израильской оккупации".

Мероприятие состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце июня, а организовано оно было комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (CEIRPP).

Посол Израиля в ООН Дани Данон раскритиковал израильского парламентария, назвав ее участие "постыдным" и обвинив арабку в "злоупотреблении своим депутатским статусом и сотрудничестве с палестинцами с целью навредить Израилю в ООН".

"Ее присутствие на этом антиизраильском собрании, единственной целью которого является опорочить нашу страну, пересекает все красные линии", - заявил дипломат.

Тума-Сулейман ответила, что "заявление Данона пересекает все красные линии".

"Пришло время разоблачить уродливое лицо оккупации. Моя работа, как представителя общественности, поддерживающей прекращение оккупации и создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме, должна способствовать тому, чтобы мой голос услышали на всех возможных уровнях", - сказала она Ynet.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:30
"Эль-Аль" - самая шумная и грязная авиакомпания в мире
18:36
Катар: продажа F-15 доказывает глубину поддержки США
17:58
Евреев не пускают к Стене Плача из-за Рамадана
17:09
Моти Гилат: мне сказали - не пиши против Нетаниягу
16:35
Полиция - против досрочного освобождения Ольмерта
16:28
Половину Букеровской премии отдадут "Бецелему"
16:07
Кто победит в схватке 300 иранских катеров и авианосца?
15:55
Жена премьера убита за несколько часов до инаугурации
15:46
Шарон советовал Путину не верить никому на Ближнем Востоке
15:11
ISIS захватило бывший опорный пункт бен Ладена
14:56
Ученые: марихуана останавливает процесс старения мозга
14:34
Реховот: Муж пытался сбросить жену с балкона
14:27
Марин Ле Пен и ее отца лишили депутатского иммунитета
13:50
Лондон: число погибших при пожаре увеличилось до 17
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus