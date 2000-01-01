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15.07 10:26   MIGnews.com

Айман Уда: борьба арабов политическая, а не вооруженная

Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда равнодушно осудил террористическую атаку, жертвами которой стали два израильских полицейских.

"Борьба арабских граждан является политической борьбой и отнюдь не вооруженной. Мы выступаем против любого использования огнестрельного оружия [в этой борьбе] нашей молодежью", - цитирует слова лидера партии новостной сайт Walla.

Также Айман Уда обвинил премьер-министра Нетаниягу в превращении политического конфликта в религиозный. При этом он потребовал открыть Храмовою гору для посещения, которую закрыли после теракта в пятницу, 14 июля.

Он также подчеркнул, что запрет на проведение молитв на Храмовой горе только усугубит ситуацию.
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