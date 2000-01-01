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15.07 10:50   MIGnews.com

Израиль возмущен реакцией Иордании на теракт в Иерусалиме

Правительство Иордании осудило жестокое нападение у Львиных ворот в Старом городе Иерусалиме в пятницу, 14 июля. Однако власти также потребовали "немедленно" открыть Храмовую гору для посещений мусульманским верующим.

Израильское правительство приняло решение закрыть на время Храмовую гору, после вопиющего нападения трех террористов на сотрудников полиции.

Напомним, в пятницу утром, 14 июля, террористы открыли огонь у Львиных ворот. В результате атаки погибли два израильских полицейских.
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