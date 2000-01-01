15.07 12:28 MIGnews.com

Ариэль предложил свой ответ на атаку на Храмовой горе

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Министр сельского хозяйства Ури Ариэль осудил на теракт на Храмовой горе, жертвами которого стали два бойца МАГАВа.Ариэль призвал главу правительства Биньямина Нетаниягу позволить евреям молиться на Храмовой горе."Арабские террористы поступили чудовищно, применив оружие на самом святом для евреев месте – на Храмовой горе", - заявил Ариэль.Министр продолжил:"На протяжении сотни лет арабские убийцы пытаются устранить нас из Земли Израиля и с Храмовой горы, в частности. Мы должны сделать все, чтобы укрепить нашу жизнь и существование здесь, в Израиле".В заключении Ури Ариэль предложил действенный ответ арабам на совершенные убийства. Депутат Кнессета призвал Биньямина Нетаниягу "осуществить израильский суверенитет над Храмовой горой и разрешить евреям неограниченно посещать святое место и молится там".