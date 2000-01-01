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В мечеть в деревне жертвы теракта кинули гранату | Фото: Полиция Израиля15.07 15:53   MIGnews.com

В мечеть в деревне жертвы теракта кинули гранату

Вечером в пятницу, 14 июля, в городе Магар, что на севере Израиля, неизвестный или группа неизвестных кинула гранату в местную мечеть. Выходцем из Магара был один из полицейских офицеров, убитых в результате вчерашнего теракта – Хаиль Сатауи. Полиция Израиля расследует связь между этими двумя фактами.

Магар – город со смешанным населением из друзов, мусульман и христиан. Следователи подозревают, что к случившемуся привело то, что на своей странице в Facebook одна из местных мусульманок прославляла террористов-"мучеников", ликвидированных во время атаки.

Напомним, что похороны 30-летний и 22-летний прапорщики Хаиль Сатауи и Камиль Шанан из друзской деревни Херфиш были похоронены днем 14 июля. Их обоих повысили до звания старшего сержанта посмертно.
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