15.07 17:55 MIGnews.com

ХАМАС призвал убивать еще больше израильских полицейских

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В ответ на закрытие Храмовой горы – а с ней и мечети Аль-Акса – как для евреев, так и для мусульман после произошедшего на ней теракта, что стоил жизней двум офицерам израильской полиции, ХАМАС призвал палестинцев нападать и убивать еще больше сотрудников сил безопасности Иерусалима.В субботнем заявлении закрытие святыни двух религий ХАМАС назвал объявленной Израилем "религиозной войной", а представитель группировки Фавзи Бархум призвал палестинских арабов "восстать" и нацелиться на израильскую армию и поселенцев в Иудее и Самарии.Напомним, что ранее представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри назвал нападение "естественным ответом на израильский терроризм и осквернение мечети аль-Акса".В пятницу, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных Ворот в Старом городе. В результате пострадали три израильтянина. Террористы были убиты на месте происшествия.