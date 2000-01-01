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ХАМАС призвал убивать еще больше израильских полицейских 15.07 17:55   MIGnews.com

ХАМАС призвал убивать еще больше израильских полицейских

В ответ на закрытие Храмовой горы – а с ней и мечети Аль-Акса – как для евреев, так и для мусульман после произошедшего на ней теракта, что стоил жизней двум офицерам израильской полиции, ХАМАС призвал палестинцев нападать и убивать еще больше сотрудников сил безопасности Иерусалима.

В субботнем заявлении закрытие святыни двух религий ХАМАС назвал объявленной Израилем "религиозной войной", а представитель группировки Фавзи Бархум призвал палестинских арабов "восстать" и нацелиться на израильскую армию и поселенцев в Иудее и Самарии.

Напомним, что ранее представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри назвал нападение "естественным ответом на израильский терроризм и осквернение мечети аль-Акса".

В пятницу, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных Ворот в Старом городе. В результате пострадали три израильтянина. Террористы были убиты на месте происшествия.
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