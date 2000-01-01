15.07 09:45 MIGnews.com

Представитель "Вакфа" мог помочь террористам в атаке

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После смертельной атаки на Храмовой горе израильская полиция совершила ряд арестов. Правоохранители начали "охоту" за подозреваемыми которые, возможно, помогли трем террористам совершит нападение.Рейды прошли и в домах, где проживали три родственника, совершивших террористическую атаку – в Умм эль-Фахм. Кроме того траурные павильоны в Умм-эль-Фахме, возведенные для скорби по убитым на Храмовой горе террористам были снесены.По сообщениям 10 канала израильского ТВ, среди задержанных также оказался и представитель мусульманского "Вакфа", отвечающего за Храмовую гору.В полиции отметили, что он был задержан по подозрению в оказании помощи террористам на Храмовой горе.Согласно данным телеканала, чиновник был замечен на камерах наблюдения, ведя себя подозрительно.В полиции заявили, что также был арестован 22-летний подозреваемый в том, что он непосредственно участвовал в нападении.В полиции не указали, какую именно помощь оказал представитель "Вакфа", однако 10 телеканал сообщил, что чиновник помог стрелкам спрятать оружие, которое террористы использовали в атаке.Помимо этого полиция провела обыски и допросы всех сотрудников "Вакфа".Напомним, что в пятницу утром, 14 июля, три террориста совершили нападение на сотрудников полиции. Жертвами кровавой атаки стали два служащих МАГАВа.Террористы были нейтрализованы на месте происшествия.