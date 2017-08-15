Полиция перехватила деньги ХАМАСа для семей террористов
Полиция и ШАБАК провели минувшей ночью серию рейдов в Восточном Иерусалиме и конфисковали денежные средства, переданные ХАМАСом для семей палестинских террористов.
Рейды проведены в восьми домах террористов. Конфисковано денежных средств и имущества на сумму 130 тысяч шекелей.
Также конфискованы 100 тысяч шекелей, предназначенных для выплат семей террористов. Деньги, среди прочего, предназначались для отца Хасана Махани из Бейт Ханина, атаковавшего в октябре 2015 в Писгат-Зеев., и матери Тарека Абу Афра, участвовавшего в похищении и убийстве солдата Нахшона Вассермана в 1994 году.