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Полиция перехватила деньги ХАМАСа для семей террористов 15.08 11:06   MIGnews.com

Полиция перехватила деньги ХАМАСа для семей террористов

Полиция и ШАБАК провели минувшей ночью серию рейдов в Восточном Иерусалиме и конфисковали денежные средства, переданные ХАМАСом для семей палестинских террористов.

Рейды проведены в восьми домах террористов. Конфисковано денежных средств и имущества на сумму 130 тысяч шекелей.

Также конфискованы 100 тысяч шекелей, предназначенных для выплат семей террористов. Деньги, среди прочего, предназначались для отца Хасана Махани из Бейт Ханина, атаковавшего в октябре 2015 в Писгат-Зеев., и матери Тарека Абу Афра, участвовавшего в похищении и убийстве солдата Нахшона Вассермана в 1994 году.



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