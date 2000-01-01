Суд продлил арест лидера Северного крыла Исламского движения
Лидер запрещенного в Израиле "Северного крыла Исламского движения" шейх Раед Салах заключен под стражу до четверга, 17 августа. Такое решение издал мировой суд Ришон-ле-Циона.
Ранее, в ночь на вторник, он был арестован в собственном доме в Умм-аль-Фахме по подозрению в подстрекательстве к насилию и террору, а также в активном участии в запрещенной организации.
"В ряде случаев уже после запрета движения, подстрекатель выступал перед слушателями и увидел, что его заявления цитируются в средствах массовой информации. Его заявления отображают мировоззрение движения. После их анализа возникает подозрение, что кое-что из упомянутого соответствует критериям для указанных преступлений", - говорится в заявлении полиции.
Как пишет "Гаарец", судья одобрил просьбу полицейских продлить арест Салаха, в то же время отметив, что сказанное им является цитатами из Корана и не может расцениваться как разжигание ненависти.
После его ареста ряд членов правительства высказались за лишение свободы одиозного шейха. В частности министр строительства Йоав Галант ("Кулану") призвал посадить Салаха за решетку, так как он использует предоставленные ему Израилю права, чтобы навредить государству.
Его коллега из министерства общественной безопасности Гилад Эрдан заявил: "Салах проявил себя как разжигатель экстремизма с осознанием всей низменности насилия и убийств. Следовательно, он представляет опасность для общественности. Надеюсь, что на этот раз он предстанет перед судом и будет отправлен на продолжительное время за решетку".
Лидер "Аводы" Ави Габай поддержал арест Раеда Салаха, подчеркнув необходимость бороться с подстреканием и искоренять насилие. В то же время он напомнил, что арабский сектор является неотъемлемой частью израильского общества, и призвал к сосуществованию двух народов в одном государстве.
"Мы, как лидеры, несем ответственность за ответственные действия", - сказал он.
Арест арабского шейха не мог оставить безучастными его сторонников в Кнессете. Так, член Арабского списка Ахмед Тиби назвал случившееся "политически мотивированным и провокационным".
"Арест за политические заявления о мечети Аль-Акса является политическим преследованием и замалчиванием. Раввины и правозащитники ежедневно подбивают к убийствам и пыткам арабов без какой-либо реакции полиции. Задержание в нерабочее время, ночью, было необосновано, тогда как его можно было вызвать по телефону", - заявил депутат