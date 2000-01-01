15.08 16:33 MIGnews.com

ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо

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В Организации освобождения Палестины считают "неприемлемым" так называемый "Закон Тейлора Форса" - законопроект о сокращении американского финансирования в случае продолжения выплат семьям ликвидированных террористов или боевикам, отбывающим тюремные сроки.Письмо с соответствующим обращением в понедельник, 14 августа, Комитету по иностранным делам Сената США написал возглавляемый Махмудом Аббасом исполнительный комитет ООП.Кроме того, возможное принятие законопроекта "негативно повлияет на связанное с правами палестинцев и, в частности, на их право на жизнь и защиту от нарушений оккупационной армии, и массовых казней, которые они совершают на улицах и военных КПП Западного Берега, включая оккупированный Восточный Иерусалим"."Мы подчеркиваем, что ООП продолжит нести свою национальную, нравственную и гуманитарную ответственность перед жертвами оккупации, жертвами организованного государственного террора и жертвами стад поселенцев и их террористических организаций, которые правительство Израиля поддерживает, защищает и которым покровительствует с благословения членов американского Конгресса", - гласит письмо ООП.