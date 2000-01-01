Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо 15.08 16:33   MIGnews.com

ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо

В Организации освобождения Палестины считают "неприемлемым" так называемый "Закон Тейлора Форса" - законопроект о сокращении американского финансирования в случае продолжения выплат семьям ликвидированных террористов или боевикам, отбывающим тюремные сроки.

Письмо с соответствующим обращением в понедельник, 14 августа, Комитету по иностранным делам Сената США написал возглавляемый Махмудом Аббасом исполнительный комитет ООП.

Кроме того, возможное принятие законопроекта "негативно повлияет на связанное с правами палестинцев и, в частности, на их право на жизнь и защиту от нарушений оккупационной армии, и массовых казней, которые они совершают на улицах и военных КПП Западного Берега, включая оккупированный Восточный Иерусалим".

"Мы подчеркиваем, что ООП продолжит нести свою национальную, нравственную и гуманитарную ответственность перед жертвами оккупации, жертвами организованного государственного террора и жертвами стад поселенцев и их террористических организаций, которые правительство Израиля поддерживает, защищает и которым покровительствует с благословения членов американского Конгресса", - гласит письмо ООП.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:43
Прайс-агрегатор ЯВитрина: что в топе запросов летом 2017
15:52
Суд продлил арест лидера Северного крыла Исламского движения
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
14:32
Габай намерен вернуть в Аводу Барака
14:27
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
14:12
Белый лось-мутант попал на видео в Швеции  
14:03
Часть Хайфского порта вернется городу
13:52
Исраэль Кац требует депортации шейха Раеда Салаха
13:30
Операторы израильских БПЛА отказались атаковать армян
13:08
Куда исчез Рон Хульдаи
12:08
Видео: грузовик врезается в мост на шоссе №4  
11:48
Том Круз получил травму на съемках "Миссии: невыполнима"  
11:06
Полиция перехватила деньги ХАМАСа для семей террористов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus