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Семью `террориста из Халамиш` будут судить за безучастие 15.08 20:55   MIGnews.com

Семью "террориста из Халамиш" будут судить за безучастие

Пятерых родственников Омара аль-Абеда – террориста, совершившего теракт в израильском поселении Халамиш в июле и убившего троих израильтян – предупредили о начале судебного процесса по обвинению в том, что они знали о его планах и ничего не сделали.

Вскоре после теракта мать, отец, двая брата и двоюродный брат аль-Абеда были арестованы за то, что они не остановили своего родича и не сообщили о его намерениях израильским или палестинским властям.

15 августа полицейские сообщили о том, что данное дело было передано военной прокуратуре ЦАХАЛа, в связи с чем трибунал Офры издал предрасследовательную записку, что позволит продлить задержание родственников террористов.
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