15.08 09:44 MIGnews.com

Шейха Раада Салаха арестовали за подстрекательство

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Глава запрещенного в Израиле Северного Крыла Исламского Движения шейх Раад Салах был арестован минувшей ночью.Для ареста шейха была проведена спецоперация в Умм эль-Фахм.Шейха допрашивают по подозрению в подстрекательстве на почве национальной ненависти.Непосредственной причиной ареста стали провокационные призывы шейха во время похорон двух террористов из Умм эль-Фахм, расстрелявших офицеров МАГАВа в Старом Городе Иерусалима 14 июля.Глава оппозиционной партии Авода Ави Габай прокомментировал арест ненавистника Израиля: “Необходимо расширить и укрепить сферу совместной жизни с арабской публикой в Израиле, и зашить заново те швы, которые разошлись в последние годы. Мы, в качестве лидеров, должны действовать осознавая нашу ответственность”.