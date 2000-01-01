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15.08 09:44   MIGnews.com

Шейха Раада Салаха арестовали за подстрекательство

Глава запрещенного в Израиле Северного Крыла Исламского Движения шейх Раад Салах был арестован минувшей ночью.

Для ареста шейха была проведена спецоперация в Умм эль-Фахм.

Шейха допрашивают по подозрению в подстрекательстве на почве национальной ненависти.

Непосредственной причиной ареста стали провокационные призывы шейха во время похорон двух террористов из Умм эль-Фахм, расстрелявших офицеров МАГАВа в Старом Городе Иерусалима 14 июля.

Глава оппозиционной партии Авода Ави Габай прокомментировал арест ненавистника Израиля: “Необходимо расширить и укрепить сферу совместной жизни с арабской публикой в Израиле, и зашить заново те швы, которые разошлись в последние годы. Мы, в качестве лидеров, должны действовать осознавая нашу ответственность”.
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