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Убийство еврея в Кфар-Кассеме признали терактом | Фото: Facebook15.10 18:04   MIGnews.com

Убийство еврея в Кфар-Кассеме признали терактом

Еврейского бизнесмена из поселения Элькана Реувена Шмерлинга, чье тело обнаружили в арабском городе Кфар-Кассем, было решено признать жертвой террора.

Как сообщили сегодня в израильском министерстве обороны, соответствующее распоряжение было отдано на фоне заключения, сделанного экспертами ШАБАКа о том, что убийство Шмерлинга является терактом.

Напомним, что его тело нашли 4 октября в одном из принадлежащих ему складских помещений в промзоне Кфар-Кассем со следами насилия за несколько часов до наступления Суккота, когда его дома ждала супруга и четверо детей, которые подготовили Реувену Шмерлингу вечеринку-сюрприз. Кроме того, за день до убийства ему должно было исполниться 70 лет.

Изначально полиция и ШАБАК расследовали различные мотивы для убийства, включая спор, возникший на почве предпринимательской деятельности жертвы – Шмерлинг владел в городе предприятием по обработке угля, на котором работали местные жители.

В ходе расследования его убийства уже были арестованы два палестинских араба из деревни Кабатия. Другие подробности следствия разглашать запрещено.
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