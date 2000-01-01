15.10 18:04 MIGnews.com

Убийство еврея в Кфар-Кассеме признали терактом

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Еврейского бизнесмена из поселения Элькана Реувена Шмерлинга, чье тело обнаружили в арабском городе Кфар-Кассем, было решено признать жертвой террора.Как сообщили сегодня в израильском министерстве обороны, соответствующее распоряжение было отдано на фоне заключения, сделанного экспертами ШАБАКа о том, что убийство Шмерлинга является терактом.Напомним, что его тело нашли 4 октября в одном из принадлежащих ему складских помещений в промзоне Кфар-Кассем со следами насилия за несколько часов до наступления Суккота, когда его дома ждала супруга и четверо детей, которые подготовили Реувену Шмерлингу вечеринку-сюрприз. Кроме того, за день до убийства ему должно было исполниться 70 лет.Изначально полиция и ШАБАК расследовали различные мотивы для убийства, включая спор, возникший на почве предпринимательской деятельности жертвы – Шмерлинг владел в городе предприятием по обработке угля, на котором работали местные жители.В ходе расследования его убийства уже были арестованы два палестинских араба из деревни Кабатия. Другие подробности следствия разглашать запрещено.