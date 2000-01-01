15.10 09:52 MIGnews.com

Имам: израильтяне ведут войну с Аль-Аксой

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Имам мечети Аль-Акса шейх Икрима Сабри заявил, что "экстремистские" еврейские организации ведут "юридическую битву" с целью установления израильского суверенитета над мечетью.В ходе еженедельной проповеди в субботу, 14 октября, имам отметил, что Аль-Акса и другие исламские достопримечательности в Иерусалиме все еще находятся в опасности. При этом он напомнил о закрытии Баб Аль-Рахма – Золотых ворот, или Шаар а-Рахамим, так как, по его словам, весь комплекс Храмовой горы не входит в юрисдикцию израильских судей, а ворота являются ее неотъемлемой частью."Таким образом, оккупация в очередной раз, но иным путем, пытается навязать суверенитет через решение сионистского суда о контроле над Аль-Аксой", - заявил шейх Сабри.Также имам повторил свою ранее вынесенную фетву о том, что согласно исламу, запрещается использовать официальный израильский учебный план в иерусалимских школах, так как эти учебники противоречат исламу и исламским ценностям.Любой, кто учится по сионистской программе, соглашается учиться по ней или отправляет своих детей в школы, в которых по ней учатся, совершает харам, добавил шейх Икрима Сабри.Имам и в прошлом издавал предупреждения Израилю по поводу Аль-Аксы.Ранее он заявил, что "агрессия израильской оккупации против мечети Аль-Акса никогда не прекращалась" и что "ни одна песчинка мечети Аль-Акса не может быть предметом переговоров".