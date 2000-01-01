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ООП призывает заморозить признание Израиля | Фото:16.01 10:11   MIGnews.com

ООП призывает заморозить признание Израиля

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) принял резолюцию с призывом заморозить признание Израиля, а также прекратить координацию в сфере безопасности.

Об этом во вторник, 16 января сообщает AFPсо ссылкой на заявление руководящего органа ООП.

По данным агентства, резолюция принята большинством голосов – 72 проголосовали за, 2 0 против, 12 воздержавшихся.

В документе говорится, что "признание заморожено до тех пор "пока Израиль не признает государство Палестина, не прекратит захват Иерусалима и строительство в поселениях", передает издание.

Резолюция также содержит призыв пересмотреть Парижские соглашения. Центральный совет провозгласил, что отказывается от всех обязательств соглашений Осло.

В документе отмечается, что ООП осудила признание США Иерусалима столицей Израиля и подчеркнула необходимость отказа от любых предложений по созданию государства Палестины во временных границах и признания Израиля еврейским государством.

Напомним, что Центральный совет является второй по значимости структурой ООП, однако не ясно насколько принятая резолюция является обязательной для исполнения властями ПА. Так, резолюция о прекращении координации с Израилем в сфере безопасности, которая была принята три года назад, никогда не была реализована на практике.
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