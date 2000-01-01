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Конец пути: на смену Аббасу придет хамасник 16.01 10:02   MIGnews.com

Конец пути: на смену Аббасу придет хамасник

Профессор Моше Шарон, специалист по Ближнему Востоку из Университета Бар-Илан прокомментировал речь Махмуда Аббаса на конференции ООП.

Профессор Шарон сказал: “Между строками этой речи - только нет, нет и нет. Он как будто говорит: Это - мой конец. Ему нечего предложить, за исключением пустых, лишенных смысла слов и воинственных выражений отчаявшегося человека. Это речь человека, уже потерявшего все, ему нечего предложить для мирного процесса после того, как соглашения Осло обанкротились”.

Профессор добавил: “Абу Мазен чувствует себя комфортно, атакуя президента Трампа, видя, что в самих Соединенных Штатах его атакуют в еще более сильных выражениях”. Шарон говорит, что цель Аббаса “создать впечатление - посмотрите, и у нас есть лидер”.

Шарон также сказал: “Аббас думает, что так он наберет очков на палестинской улице, но есть и другие палестинцы, которые реально опасаются прекращения американской помощи UNRWA. Самый важный вопрос - о том, будут ли в автономии свободные или практически свободные выборы. Если это произойдет, большинство голосов может получить ХАМАС, и у нас появится кандидат-хамасник. Палестинский народ поддерживает ХАМАС, потому что для него ХАМАС - единственное образование, которое способно пить из нас кровь. Поэтому если до сих пор мы жили бок о бок с маленьким антисемитом Аббасом, надо готовится к жизни с большим антисемитом”.
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