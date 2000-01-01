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`Эра палестинского государства закончилась` 16.01 07:15   MIGnews.com

"Эра палестинского государства закончилась"

Глава партии Еврейский Дом Нафтали Беннет на встрече депутатов своей фракции в Кнессете прокомментировал речь Махмуда Аббаса перед руководством ООП.

Беннет призвал распространить израильский суверенитет на Иудею и Самарию.

Беннет заявил: “Пришло время думать о следующем дне. И пришло время всем усвоить - эра палестинского государства закончилась и началась эра суверенитета”.

Беннет добавил: “Аббас и идея палестинского государства увядают, и человек утрачивает свою связь с реальностью”.

Беннет указал на то, что политическая обстановка значительно изменилась с тех пор, как он предложил оставить формулу “два государства для двух народов” в пользу израильского суверенитета в Иудее и Самарии, и то, что недавно казалось невозможным, становится реальным в 2018 году.

Беннет заявил: “Шесть лет назад мы выдвинул план суверенитета для публичного обсуждения. Все это время мы вели переговоры с палестинцами об основании государства, и суверенитет казался слишком смелой идеей. Между тем, реальность полностью изменилась. Видение палестинского государства отброшено, и потому мы должны продвигать оптимистическое видение суверенитета. Возник национальный и политический консенсус. Мой друг, министр финансов Моше Кахлон, поддерживает немедленное распространение суверенитета на поселенческие блоки. Настало время суверенитета, и мы должны превратить его из потенциала в реальность. Перед нами - уникальное окно возможностей”.
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