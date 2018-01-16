16.01 07:28 MIGnews.com
Евреев попытались взорвать у Гробницы Йосефа
Во время массовой молитвы у Гробницы Йосефа в Хевроне было обнаружено самодельное взрывное устройство.
В молитве, скоординированной с властями автономии, принимали участие более тысячи евреев. Группу охраняли несколько десятков солдат ЦАХАЛа.
Бомба должна была быть приведена в действие дистанционно. Саперы ЦАХАЛ осуществили контролируемый подрыв устройства.
В момент прибытия и отъезда автобусов с верующими они были атакованы и закиданы камнями.
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