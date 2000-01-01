16.01 08:13 MIGnews.com

Активистам ХАМАС запретили "гуманитарные визиты" в Израиль

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Израильское правительство объявило в понедельник, 15 января, что оно больше не позволит членам террористической группы ХАМАС или их ближайшим членам семьи выдавать разрешения на въезд из Газы в Израиль из гуманитарных соображений, в том числе для обращения в израильские больницы за медицинской помощью.Об этом во вторник, 16 января сообщает портал Ynet.Тем не менее о полном запрете речи не идет. Также нет ограничений на въезд представителей ХАМАСа и их родственников в "экстренных случаях", когда лечение необходимо для спасения жизни.Об этом говорится в разъяснении государства по иску, поданному в БАГАЦ родственниками павшего во время операции "Нерушимая скала" лейтенанта Адара Гольдина, чье тело было похищено и удерживается боевиками ХАМАСа."Решение узкого кабинета безопасности по поводу въезда в Израиль (из Газы) по гуманитарным соображениям выполняется частично. Это объясняется тем, что координатор деятельности правительства на контролируемых территориях, который отвечает за выдачу разрешений на въезд, не может установить степень угрозы для безопасности каждого подателя ходатайства. Поэтому выдача или невыдача разрешений определяется имеющейся информационной базой", - говорится в ответе государства.По словам главы Совета национальной безопасности, это решение кабинета должно в полной мере применяться лишь к лицам, степень угрозы для безопасности страны подтверждена. Данное правило также распространяется на их родственников (первой степени родства).В подданной семьей Адара Гольдина апелляции в БАГАЦ, тем не менее, заявлено, что никакого ужесточения в отношении террористов ХАМАСа не произошло. В связи с этим податели иска требуют полностью запретить свидания террористов, отбывающих наказания в израильских тюрьмах, с близкими, а также полностью отказаться от оказания медицинской помощи активистам ХАМАСа и их родственникам. Эта мера, как указано в апелляции, направлена на оказание давления на ХАМАС, которые не соглашается вернуть тела израильских военнослужащих (Адара Гольдина и Орона Шауля Орона) для достойного захоронения.Представители семьи Гольдина также пояснили, что не хотят "победы над Израилем в суде", а хотят победить ХАМАС, чтобы вернуть тела Адара и Орона."Очень жаль, что израильскому правительству требуется решение БАГАЦа, чтобы определить позицию в отношении террористов", - сказал адвокат Одед Cавураи, представляющий вместе с проф. Авиадом Хакоэном, семью Гольдиных.