16.06 12:16 MIGnews.com

Иран: Запад слеп в отношении ядерного оружия у Израиля

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Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи осудил "двойные стандарты" Запада в отношении ядерной деятельности Израиля и призвал МАГАТЭ тщательно изучить этот вопрос.Выступая на регулярной встрече совета управляющих МАГАТЭ, которая прошла 15 июня в Вене, Наджафи назвал израильскую ядерную программу источником серьезной обеспокоенности для стран Ближнего Востока и всего международного сообщества.Напомнив о том, что Движение неприсоединения осудило наличие у Израиля ядерного оружия, посол призвал западные страны прекратить передачу Израиля ядерных материалов и оборудования под предлогом "негативных последствий этого для региональной безопасности".Иранец осудил игнорирование Израилем международных призывов прекратить его осуществление военной ядерной программы, которая, по его словам "выиграла" от слепой поддержки Запада и "нагло нарушила" все международные правила."К сожалению, в последние годы сионистский режим продолжал развивать свою военную ядерную программу в нарушение всех международных норм, игнорируя законные призывы международного сообщества и при слепой поддержке со стороны некоторых стран", - цитируют его Наджафи СМИ.Напомним, что официально руководство Израиля никогда не подтверждало факт наличия у Иерусалима ядерного оружия.