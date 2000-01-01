16.06 20:24 MIGnews.com
Две террористических атаки в Иерусалиме
По сообщению второго канала израильского ТВ, в Иерусалиме произошли одновременно две террористические атаки.
Два террориста, вооруженные ножами и кустарными автоматами Карл Густав атаковали у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима.
К счастью, автоматы террористов заклинило.
Террористы тяжело ранили служащую МАГАВа.
Оба террориста убиты на месте.
Одновременно террорист вооруженный ножом атаковал в Пещере Цидкияху. Террорист нейтрализован силами безопасности. Один гражданин Израиля легко ранен.
Существует подозрение на то, что еще одному террористу удалось скрыться. Силы безопасности ведут его поиски.
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