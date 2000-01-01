16.06 20:24 MIGnews.com

Две террористических атаки в Иерусалиме

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По сообщению второго канала израильского ТВ, в Иерусалиме произошли одновременно две террористические атаки.Два террориста, вооруженные ножами и кустарными автоматами Карл Густав атаковали у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима.К счастью, автоматы террористов заклинило.Террористы тяжело ранили служащую МАГАВа.Оба террориста убиты на месте.Одновременно террорист вооруженный ножом атаковал в Пещере Цидкияху. Террорист нейтрализован силами безопасности. Один гражданин Израиля легко ранен.Существует подозрение на то, что еще одному террористу удалось скрыться. Силы безопасности ведут его поиски.