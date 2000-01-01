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ХАМАС: народ продолжает революцию против оккупации 16.06 21:29   MIGnews.com

ХАМАС: народ продолжает революцию против оккупации

ХАМАС издал заявление, приветствующее комбинированную террористическую атаку в Иерусалиме.

В заявлении говорится: “Атака в Иерусалиме - новое доказательство того, что палестинский народ продолжает революцию против оккупантов, и интифада продлится до достижения полной свободы”.

Три террориста атаковали в двух разных местах близ Ворот Шхем в Старом Городе Все три террориста убиты на месте.

В результате теракта ранены пять израильтян. 22-летняя девушка, служащая в МАГАВ, находится в критическом состоянии.
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