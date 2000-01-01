16.06 21:29 MIGnews.com
ХАМАС: народ продолжает революцию против оккупации
ХАМАС издал заявление, приветствующее комбинированную террористическую атаку в Иерусалиме.
В заявлении говорится: “Атака в Иерусалиме - новое доказательство того, что палестинский народ продолжает революцию против оккупантов, и интифада продлится до достижения полной свободы”.
Три террориста атаковали в двух разных местах близ Ворот Шхем в Старом Городе Все три террориста убиты на месте.
В результате теракта ранены пять израильтян. 22-летняя девушка, служащая в МАГАВ, находится в критическом состоянии.
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