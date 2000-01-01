ХАМАС: Израиль обязан поставлять электричество в Газу
Пресс-представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри потребовал, чтобы Израиль продолжал поставки электричества в Газу в прежнем объеме.
Зухри утверждает, что Израиль получает денежное возмещение за электричество, взимая налоги с товаров, идущих в Газу через израильские КПП. Зухри говорит, что Израиль каждый месяц получает в виде таких налогов 75 миллионов шекелей.
Зухри предупредил, что Израиль “будет нести ответственность за последствия” в случае если поставки электричества сократят.