16.06 07:13 MIGnews.com

ХАМАС: Израиль обязан поставлять электричество в Газу

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Пресс-представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри потребовал, чтобы Израиль продолжал поставки электричества в Газу в прежнем объеме.Зухри утверждает, что Израиль получает денежное возмещение за электричество, взимая налоги с товаров, идущих в Газу через израильские КПП. Зухри говорит, что Израиль каждый месяц получает в виде таких налогов 75 миллионов шекелей.Зухри предупредил, что Израиль “будет нести ответственность за последствия” в случае если поставки электричества сократят.