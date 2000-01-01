16.06 08:49 MIGnews.com

Либерман - суннитам: Мы готовы к союзничеству. Готовы ли вы?

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Министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) против инициативы своего коллеги, министра транспорта и разведки Исраэля Каца ("Ликуд"), создать искусственного острова около сектора Газа.Выступая на Тель-Авивском международном салоне, глава Минобороны дал понять, что Израиль не был сторонником политического конфликта между ФАТХом и ХАМАСом, который и привел к энергетическому кризису в анклаве."Происходящее в Газе – внутренняя борьба между ХАМАСом и ФАТХом, а также между Махмудом Аббасом и Яхья Синваром. Ответственность за этот кризис несет ХАМАС ... Мы готовы поставлять электроэнергию в сектор Газа, но им придется за нее платить. Это должно быть ясно, особенно международному сообществу", - сказал министр 15 июня.Сама идея построить остров около Газы без каких-либо очевидных улучшений со стороны ХАМАСа станет "наградой и поощрением терроризма"."ХАМАС скажет, что благодаря своей борьбе он добился миллиардных инвестиций и строительство нового порта в Газе. Кто будет контролировать этот порт с точки зрения безопасности? Это станет лучшим способом контрабанды оружия в сектор Газа. Вы не можете поддерживать нашу безопасность с помощью пульта дистанционного управления", - добавил Либерман, напомнив о горьком опыта, который у Израиля имеется с международными "контроллерами".Министр обороны также обратился к умеренным арабским государствам с посланием: "Мы готовы к сотрудничеству с вами, у нас есть опыт в борьбе с терроризмом, и мы готовы стать союзниками. Уже подписаны мирные договора с Египтом и Иорданией, и это хороший пример для других".