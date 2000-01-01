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Иорданцы требует разорвать мирное соглашение с Израилем | Фото: Thinkstock16.07 07:16   MIGnews.com

Иорданцы требует разорвать мирное соглашение с Израилем

В ночь на воскресенье на улицы Аммана вышли тысячи иорданцев, которые требовали как можно скорейшего вмешательства правительства Иордании в ситуацию на Храмовой горе, а именно - чтобы оно остановило "атаки" Израиль на мечеть Аль-Акса и изгнало посла Израиля в Иордании Эйната Шляйна.

Протест был организован в ответ на решение Израиля закрыть для мусульман Храмовую гору, что, в свою очередь, было решено сделать в ответ на теракт, совершенный в Старом Городе Иерусалима утром в пятницу. Напомним, в результате нападения два израильских полицейских были убиты, и еще один был ранен.

Согласно информации газеты ХАМАСа "Фалястин", среди демонстрантов было немало сторонников иорданского крыла "Исламского движения" – они выкрикивали лозунги в поддержку "вооруженного Сопротивления", требовали отомстить Израилю, а также осуждали молчание со стороны арабских государств по сложившейся ситуации.

Протестующие требовали от правительства Иордании отменить мирное соглашение с Израилем и прекратить курс на нормализацию отношений с Еврейским государством.

"Произошедшее в Аль-Кудс (Иерусалим по-арабски – ред.) доказало то, что Израиль не смог искоренить его арабское наследие и ислам в палестинцах, которые живут под израильской оккупацией с 1948 года", - заявил, выступая на митинге, официальный представитель "Братьев-мусульман" Хамза Мансур.
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