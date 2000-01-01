16.07 12:33 MIGnews.com

В Адалах хотят знать как убили 3 арабов на Храмовой Горе

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Юридический Центр Защиты Прав Арабского Меньшинства в Израиле (Адалах) потребовал провести “расследование обстоятельств гибели трех арабов на Храмовой Горе в пятницу, 14 июля”.Речь идет о трех братьях Джарабин из Умм эль-Фахм расстрелявших двух офицеров МАГАВа и убитых в перестрелке с силами безопасности.Требование о расследовании передано в отдел внутренних расследований полиции.Адалах отказывается комментировать данный запрос.