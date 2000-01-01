16.07 14:25 MIGnews.com

Политики Израиля требуют пересмотреть статус Храмовой Горы

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Правительство Израиля крайне обеспокоено новым терактом на Храмовой горе. В частности министр общественной безопасности Гилад Эрдан заявил, что после пятничной атаки правительству придется пересмотреть ситуацию с безопасностью на Храмовой горе.«Сегодняшний террористический акт - серьезное событие, в ходе которого были перейдены все красные линии. Теракт по-прежнему расследуется и потребует от нас пересмотра всех мер безопасности на горе и ее окрестностях», - сказал Эрдан.Он призвал всех общественных деятелей поддерживать спокойствие и сохранить мир в Иерусалиме.Министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин призвал прекратить «циничное использование Храмовой горы в качестве иммунитета для подстрекательства и терроризма»."Мы не рады необходимости принятия мер на Храмовой горе, но если мы должны предпринять меры, мы их предпримем. Тот факт, что террористы используют Храмовую гору, начинается с подстрекательства. В прошлом было много нарушений порядка, что удалось прекратить благодаря усилиям сил безопасности и министра общественной безопасности", - добавил он.Министр обороны Авигдор Либерман сказал, что «тот, кто превращает святое место в место для теракта, совершает отвратительный поступок с целью разжечь огонь ненависти между представителями разных религий и подорвать стабильность в государстве Израиль и всем регионе». Министр выразил поддержку силам безопасности, сказав, что Израиль продолжит решительно и бескомпромиссно бороться с террористами.Министр образования Нафтали Беннет написал в твиттере, что кабинет министров обсудит «возвращение безопасности на Храмовую гору и тщательно пересмотрит нынешнюю политику Израиля в отношении горы».Министр культуры Мири Регев призвала открыть Храмовую гору для всех, без ограничений по времени и площади. Она считает, что Вакф должен управлять только мечетью, а не всей горой, на которую распространяется суверенитет Израиля. Это единственный способ вернуть спокойствие и безопасность на гору и в Старый город.Как известно, Храмовой горой управляет Вакф, или Исламский совет, а связанные со святыней вопросы координируются в канцелярии премьер-министра. Решения ЮНЕСКО отрицают связь Израиля и евреев с святыми местами и тем самым поощряют террористические атаки.Заместитель министра обороны Эльяху Бен-Дахан напомнил: "Пещера Патриархов, Храмовая гора и Шхем - три места, которые, по словам наших мудрецов, были куплены за деньги в Земле Израиля, и невозможно отрицать их принадлежность еврейскому народу". Заместитель министра заявил, что на прошлой недели палестинцы предприняли усилия, чтобы стереть связь этих мест с еврейским народом. Все началось с решения ЮНЕСКО о том, что Пещера Патриархов является памятником палестинского наследия. В ответ Бен-Дахан добавил, что Израиль должен укреплять свое присутствие и авторитет в этих местах и обеспечивать, чтобы евреи могли спокойно молиться в них в любое время".На заседании Кнессета, депутаты Кнессета Иегуда Глик ("Ликуд") и Шули Муаллем-Рафаэли ("Еврейский дом") напомнили о том, что Палестинская администрация и "Исламское движение" поддержали теракт, чтобы стереть связь евреев со святыней.«Мы не можем ничего не делать. У радикальных мусульман нет права быть на Храмовой горы, самом святом месте для еврейского народа, святость, которой они нарушают, проливая кровь», - сказали они.Участники заседания призвали силы безопасности найти организаторов теракта – тех, кто направил террористов.Председатель "Аводы" Ави Габай заявил: «Мы в очередной раз стали свидетелями презренного теракта отвратительных убийц. Я доверяю нашим силам безопасности в применении суровых методов в отношении тех, кто посылал убийц и тех, кто им помогал».Лидер оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") назвал совершенный «в самом чувствительном месте» теракт «очень болезненным», но реагировать на него призвал «спокойно и ответственно, без воинственности».