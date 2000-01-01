16.07 14:38 MIGnews.com

Храмовую Гору открыли

ראשי הווקף קראו למתפללים לסרב לעבור בשערי המגנומטר. זו הסיבה לעיכובים בפתיחת ההר. חלק מהמתפללים נכנסו להתפלל למרות קריאות הווקף. — גלעד ארדן (@giladerdan1) 16 июля 2017 г.

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Израильские службы безопасности сняли запрет на доступ к одной из самых почитаемых иерусалимских святынь – Храмовой Горе, которую два дня назад закрыли в ответ на теракт, в результате которого два израильских полицейских были убиты и еще один ранен.В результате активных обысков были отменены пятничные молитвы."Около 200 мусульман прошли на Храмовую гору для участия в послеполуденных молитвах", — сообщили в полиции Израиля.После атаки службы безопасности установили на Храмовой Горе металлоискатели, чтобы предотвратить новые теракты, однако многие мусульманские посетители отказываются через них проходить."Главы Вакфа призвали верующих не проходить через рамки металлодетекторов. Это послужило причиной задержки с открытием Храмовой Горы. Некоторые из верующих прошли, несмотря на призывы Вакфа", — написал в микроблоге Twitter министр внутренней безопасности Гилад Эрдан.