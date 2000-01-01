Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






Храмовую Гору открыли | Фото: Thinkstock16.07 14:38   MIGnews.com

Храмовую Гору открыли

Израильские службы безопасности сняли запрет на доступ к одной из самых почитаемых иерусалимских святынь – Храмовой Горе, которую два дня назад закрыли в ответ на теракт, в результате которого два израильских полицейских были убиты и еще один ранен.

В результате активных обысков были отменены пятничные молитвы.

"Около 200 мусульман прошли на Храмовую гору для участия в послеполуденных молитвах", — сообщили в полиции Израиля.

После атаки службы безопасности установили на Храмовой Горе металлоискатели, чтобы предотвратить новые теракты, однако многие мусульманские посетители отказываются через них проходить.


"Главы Вакфа призвали верующих не проходить через рамки металлодетекторов. Это послужило причиной задержки с открытием Храмовой Горы. Некоторые из верующих прошли, несмотря на призывы Вакфа", — написал в микроблоге Twitter министр внутренней безопасности Гилад Эрдан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Нетаниягу в Париже: ислам стремится уничтожить нас и Европу
14:25
Политики Израиля требуют пересмотреть статус Храмовой Горы
14:15
Массовая драка между евреями и арабами в водном парке Шфаим
13:56
Кипа, которая спасает жизни детей
13:38
Муфтий и члены Вакф отказываются проходить проверку
13:08
Франция предложит Израилю новый мирный план
12:33
В Адалах хотят знать как убили 3 арабов на Храмовой Горе
11:59
Национально-религиозные школы Иерусалима отдают харедим
11:32
На Храмовой Горе устанавливают металлоискатели  
11:23
Арабский список пригрозил Израилю третьей интифадой
10:43
Умер сыгравший Шарикова актер Владимир Толоконников
10:18
Рамле: Отец зарезал дочь решившую принять ислам
10:10
Ави Габай потребовал распустить правительство Израиля
10:06
Беэр-Шева: в бассейне утонул мальчик, спасатели арестованы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus