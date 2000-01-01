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На Храмовой Горе нашли оружие 16.07 17:01   MIGnews.com

На Храмовой Горе нашли оружие

Полиция, в ходе обысков на Храмовой Горе в минувшие выходные обнаружила десятки единиц холодного оружия.

Полиция полагает, что террористическая атака 14 июля, в результате которой погибли два офицера МАГАВа, была также совершена с оружием, предварительно спрятанном на Храмовой Горе.

Несмотря на то, что в результате обысков на Храмовой Горе не было обнаружено огнестрельного оружия или самодельных взрывных устройств, глава иерусалимского округа полиции Йорам Халеви заявил, что найденного достаточно: “Мы прочесали большие территории. Найдены десятки ножей рогаток, железных прутов, неразорвавшихся боеприпасов, гранат, биноклей, пугачей, дубинок”.

Халеви заявил, что теракт на Храмовой Горе “не с чем сравнить во всей истории Израиля”, и что он совершен в “драматическое время и в драматическом месте”.
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