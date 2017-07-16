16.07 21:54 MIGnews.com

Массовые столкновения у Львиных Ворот в Иерусалиме

#شاهد: لحظة اعتداء الاحتلال على النساء في منطقة باب الأسباط في #القدس المحتلة pic.twitter.com/oXVLDDBHsi — 48 الإخبارية (@48nnews) July 16, 2017

#شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على المعتصمين في منطقة باب الأسباط في #القدس المحتلة. pic.twitter.com/2URSLtV2wA — 48 الإخبارية (@48nnews) July 16, 2017

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