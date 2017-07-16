Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






Массовые столкновения у Львиных Ворот в Иерусалиме 16.07 21:54   MIGnews.com

Массовые столкновения у Львиных Ворот в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на протяжении последних нескольких часов продолжаются стычки арабов с полицией.

Несколько десятков мусульман пытаются предотвратить проход верующих на Храмовую Гору через детекторы безопасности, установленные у Львиных Ворот.







Члены мусульманского Вакфа призвали верующих не идти на Храмовую Гору до тех пор, пока детекторы не будут сняты. Yесмотря на это, несколько сотен верующих прошло на Храмовую Гору - после чего началась драка.

Израильская полиция делает все возможное, чтобы обеспечить проход верующих к мусульманским святыням. По данным второго канала, на настоящий момент сделаны только два или три ареста.

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан заявил, что металлоискатели или рентгеновские машины для досмотра вещей будут установлены на девяти воротах в Старый Город.

Предполагается, что завтра, 17 июля, будут открыты 4 ворот в Старый Город. Через Ворота Муграби смогут проходить евреи и туристы, остальные ворота будут открыты для мусульман.

Директор аль-Аксы Омар Кисуани заявил: “Мы отвергаем изменения, навязанные израильским правительством. Мы не пойдем через металлоискатели”.

Министр безопасности Гилад Эрдан заявил: “Говорить не о чем. Огонь по полицейским с Храмовой Горы - нарушение всех красных линий”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:43
Яалон обзывает Либермана
20:19
Египетская военная делегация прибыла в Газу
19:42
Арестован брат президента Ирана
19:20
Эль-Аль захлестнула волна пассажиров
19:09
Цфат: Мэрия объявила чрезвычайное положение
18:46
Щаранский: Макрон сорвал маску с антисионистов
18:11
Есть ли пузырь?
17:15
Члены комитета Кнессета призвали заморозить покупку подлодок
17:01
На Храмовой Горе нашли оружие
16:28
Эрдан: Ави-Габай - крайне-левый политик
15:53
Азарию переведут под домашний арест
15:15
Нетаниягу в Париже: ислам стремится уничтожить нас и Европу
14:25
Политики Израиля требуют пересмотреть статус Храмовой Горы
14:15
Массовая драка между евреями и арабами в водном парке Шфаим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus