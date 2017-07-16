Массовые столкновения у Львиных Ворот в Иерусалиме

Члены мусульманского Вакфа призвали верующих не идти на Храмовую Гору до тех пор, пока детекторы не будут сняты. Yесмотря на это, несколько сотен верующих прошло на Храмовую Гору - после чего началась драка.
Израильская полиция делает все возможное, чтобы обеспечить проход верующих к мусульманским святыням. По данным второго канала, на настоящий момент сделаны только два или три ареста.
Министр общественной безопасности Гилад Эрдан заявил, что металлоискатели или рентгеновские машины для досмотра вещей будут установлены на девяти воротах в Старый Город.
Предполагается, что завтра, 17 июля, будут открыты 4 ворот в Старый Город. Через Ворота Муграби смогут проходить евреи и туристы, остальные ворота будут открыты для мусульман.
Директор аль-Аксы Омар Кисуани заявил: “Мы отвергаем изменения, навязанные израильским правительством. Мы не пойдем через металлоискатели”.
Министр безопасности Гилад Эрдан заявил: “Говорить не о чем. Огонь по полицейским с Храмовой Горы - нарушение всех красных линий”.