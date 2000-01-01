Убит террорист-стрелок, атаковавший в Биньямин

Минувшей ночью силы ЦАХАЛа ликвидировали палестинского террориста, устроившего нападение с применением огнестрельного оружия в районе Биньямин.
ЦАХАЛ и ШАБАК пытались арестовать 34-летнего Амера Ахмеда Халила в Наби Салех. В момент ареста он выхватил оружие, и был убит солдатами на месте. С израильской стороны потерь нет.
Еще один находившийся рядом с террористом человек был легко ранен в перестрелке. Он арестован.
Халил утром 15 июня обстрелял блок-пост в районе Наби Салех. В результате был легко ранен палестинский водитель.
Раненный - гражданин Бразилии, женатый на палестинке из Бейтун. Его задела шальная пуля в тот момент, когда он проезжал мимо Умм Сафа. Силы ЦАХАЛа оказали ему первую помощь на месте. Его ранения не потребовали госпитализации.