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Убит террорист-стрелок, атаковавший в Биньямин 16.07 06:43   MIGnews.com

Убит террорист-стрелок, атаковавший в Биньямин

Минувшей ночью силы ЦАХАЛа ликвидировали палестинского террориста, устроившего нападение с применением огнестрельного оружия в районе Биньямин.

ЦАХАЛ и ШАБАК пытались арестовать 34-летнего Амера Ахмеда Халила в Наби Салех. В момент ареста он выхватил оружие, и был убит солдатами на месте. С израильской стороны потерь нет.

Еще один находившийся рядом с террористом человек был легко ранен в перестрелке. Он арестован.

Халил утром 15 июня обстрелял блок-пост в районе Наби Салех. В результате был легко ранен палестинский водитель.

Раненный - гражданин Бразилии, женатый на палестинке из Бейтун. Его задела шальная пуля в тот момент, когда он проезжал мимо Умм Сафа. Силы ЦАХАЛа оказали ему первую помощь на месте. Его ранения не потребовали госпитализации.
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