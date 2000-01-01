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Король Иордании осудил атаку, но требует открыть аль-Аксу 16.07 07:04   MIGnews.com

Король Иордании осудил атаку, но требует открыть аль-Аксу

В субботу, 15 июля, состоялся телефонный разговор между королем Иордании Абдаллой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Король позвонил Нетаниягу и заявил, что осуждает атаку у Львиных Ворот. Он однако, потребовал “немедленно” открыть Храмовую Гору и доступ к мечети аль-Акса для мусульман.

Официальное иорданское агентство Petra передает, что король подчеркнул необходимость “снижения напряженности” и заявил, что отвергает “насилие в любых формах в святых местах”. Король также заявил об “абсолютной оппозиции” Иордании мерам, в результате которых закрыт доступ верующим на Храмовую Гору. Король также заявил, что обе стороны должны “воздержаться от попыток нарушить стабильность и безопасность, потому как это ведет к экстремизму”.

Офис премьер-министра Израиля подтвердил тот факт, что разговор состоялся, но не предоставил никаких деталей. Ранее министр святых мест Иордании предупредил Израиль о “беспрецедентном ущербе святости аль-Аксы”, который возникнет в результате действий израильских властей.

Перед отъездом в Париж Нетаниягу заявил: “Я провел обсуждение с главами служб безопасности, и я принял решение о том, что на входах на Храмовую Гору будут установлены металлоискатели, а на мачтах внутри комплекса - камеры наружного наблюдения. В качестве части нашей политики поддержания статус-кво, мы постепенно откроем Храмовую Гору - но усилим меры безопасности”.

Доступ на Храмовую Гору будет открыт с полудня 16 июля. На настоящий момент неясно, будет ли он ограничен и по каким критериям.
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