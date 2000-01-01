16.07 08:14 MIGnews.com

Иран пригрозил Израилю опасными последствиями

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Иран осудил решение Израиля закрыть Храмовую гору – а вместе с ней и мечеть Аль-Акса – и призвал международное сообщество оказать давление на Еврейское государство, чтобы добиться соблюдения "самых основных прав" палестинского народа."Решение израильского режима закрыть мечеть Аль-Акса и отменить пятничные молитвы противоречит основополагающим принципам прав человека и гуманитарного права", - заявил в субботу пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми.Напомним, что закрыть для мусульман Храмовую гору было решено сделать в ответ на теракт, совершенный в Старом Городе Иерусалима утром в пятницу. В результате нападения два израильских полицейских были убиты, и еще один был ранен."Помимо всех преступлений, агрессий и нарушений основных прав палестинцев, израильский режим нацелен на религиозную свободу и права палестинских мусульман, что приведет к опасным последствиям", - добавил иранский дипломат.Подчеркнув важность как можно скорейшего возобновления доступа к мечети Аль-Акса, Гасеми призвал все независимые страны и международное сообщество оказать давление на израильский режим, чтобы "можно было следить за соблюдением прав человека на оккупированных территориях".