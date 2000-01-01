16.07 08:45 MIGnews.com

Оружие спрятали на Храмовой горе за несколько дней до атаки

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10-й канал израильского ТВ сообщает о первых результатах полицейского расследования террористической атаки у Львиных Ворот на Храмовой Горе в Иерусалиме утром 14 июля.Полиция установила, что оружие было пронесено и спрятано на комплексе Храмовой Горы за несколько дней до теракта.Полиция подозревает, что у террористов был соучастник, возможно - член Вакфа. Подозрения основаны на изучении материалов камер наружного наблюдения, отснятых перед терактом. Подозреваемый член Вакфа арестован.Также арестованы родители трех террористов, осуществивших атаку - Мухаммеда Ахмада Джабарин, Мухаммеда Хамеда абд эль-Латифа Джабарин и Мухаммеда Ахмада Маджаль Джабарин.