16.08 14:38 MIGnews.com

Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман проинструктировал министра общей безопасности Гилада Эрдана о том, что два террориста не будут возвращены семьям, но похоронены на кладбище врагов.Речь идет о террористах с израильским гражданством.Таким образом, военно-политический истеблишмент намерен оказать давление на ХАМАС в процессе переговоров об обмене израильских заложников и тел убитых израильских солдат, удерживаемых в Газе.Предыдущий министр обороны, Моше Яалон, в отличие от Либермана, полагал, что удержание тел террористов не дает никаких козырей Израилю, и предпочитал возвращать их семьям.В январе этого года военно-политический кабинет принял решение о том, что тела террористов ХАМАСа, а также террористов, совершивших исключительные по своей жестокости преступления, возвращаться семьям не будут.По сведениям Эрдана, будут похоронены два террориста, оба - обитатели Восточного Иерусалима: Мусабах Абу Сабих, расстрелявший двух человек в октябре 2016 года, и Фади Конбар, осуществивший автомобильный теракт в Армон Ха-Нацив и убивший четырех солдат ЦАХАЛа.