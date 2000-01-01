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Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов 16.08 14:38   MIGnews.com

Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман проинструктировал министра общей безопасности Гилада Эрдана о том, что два террориста не будут возвращены семьям, но похоронены на кладбище врагов.

Речь идет о террористах с израильским гражданством.

Таким образом, военно-политический истеблишмент намерен оказать давление на ХАМАС в процессе переговоров об обмене израильских заложников и тел убитых израильских солдат, удерживаемых в Газе.

Предыдущий министр обороны, Моше Яалон, в отличие от Либермана, полагал, что удержание тел террористов не дает никаких козырей Израилю, и предпочитал возвращать их семьям.

В январе этого года военно-политический кабинет принял решение о том, что тела террористов ХАМАСа, а также террористов, совершивших исключительные по своей жестокости преступления, возвращаться семьям не будут.

По сведениям Эрдана, будут похоронены два террориста, оба - обитатели Восточного Иерусалима: Мусабах Абу Сабих, расстрелявший двух человек в октябре 2016 года, и Фади Конбар, осуществивший автомобильный теракт в Армон Ха-Нацив и убивший четырех солдат ЦАХАЛа.
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