16.08 19:31 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа обещает "избить Израиль" в случае конфликта

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Спустя шесть месяцев после того, как Яхья Синвар был избран новым лидером группировки ХАМАС в Газе, он оставил свое первое "грозное" послание Израилю.Во время брифинга во вторник, 15 августа, новоиспеченный лидер террористической организации, заявил, что ХАМАС не хочет начинать войну с Израилем, однако она [группировка] "побьет" Израиль в случае необходимости."ХАМАС не стремится к конфронтации, однако если это произойдет, то ХАМАС разгромит Израиль", - заявил Синвар журналистам.Он также предостерег Израиль от "принятия глупых шагов" против сектора. При этом он подчеркнул, что у "палестинского сопротивления есть все возможности ответить на агрессию".Кроме того, 55-летний Яхья Синвар дал понять, что ХАМАС готов к конфронтации. По его словам, численность военного крыла организации существенно возросла по сравнению с тем, что было во время операции "Нерушимая скала"."Израиль не начинает войну, потому что опасается неизвестности. Он не знает, что его ожидает в Газе", - отметил лидер ХАМАСа в Газе.Также Синвар упомянул возможность роспуска гражданской администрации Газы, которая выполняет функции правительства в анклаве.Он отметил, что ХАМАС с легкостью может это сделать, но в группировке уверены, что такой шаг приведет к вакууму власти. Яхья Санвар заверил, что расформирование гражданской администрации возможно только при условии истинных намерений со стороны Махмуда Аббаса достичь примирения с ХАМАСом.