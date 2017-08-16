ЦАХАЛ опубликовал видео сноса дома террориста

Минувшей ночью ЦАХАЛ зашел в деревню Кобер, в которой жил террорист, и произвел снос дома его семьи. Во время сноса произошли стычки с местными жителями Ранен оператор палестинского ТВ Мухаммед Радхи.
На прошлой неделе ЦАХАЛ арестовал членов семьи аль-Джалила - отца, мать, двух братьев и дядю.
Они были арестованы за то, что они не остановили своего родича и не сообщили о его намерениях израильским или палестинским властям.
15 августа полицейские сообщили о том, что данное дело было передано военной прокуратуре ЦАХАЛа, в связи с чем трибунал Офры издал предрасследовательную записку, что позволит продлить задержание родственников террористов.