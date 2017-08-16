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ЦАХАЛ опубликовал видео сноса дома террориста 16.08 09:07   MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал видео сноса дома террориста

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео сноса дома Омара Абд аль-Джалила, зарезавшего трех евреев в Халамиш.




Минувшей ночью ЦАХАЛ зашел в деревню Кобер, в которой жил террорист, и произвел снос дома его семьи. Во время сноса произошли стычки с местными жителями Ранен оператор палестинского ТВ Мухаммед Радхи.

На прошлой неделе ЦАХАЛ арестовал членов семьи аль-Джалила - отца, мать, двух братьев и дядю.

Они были арестованы за то, что они не остановили своего родича и не сообщили о его намерениях израильским или палестинским властям.

15 августа полицейские сообщили о том, что данное дело было передано военной прокуратуре ЦАХАЛа, в связи с чем трибунал Офры издал предрасследовательную записку, что позволит продлить задержание родственников террористов.



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