16.08 09:07 MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал видео сноса дома террориста

כך הרסו כוחות הביטחון את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בחלמיש. @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/0OZAVLy79N pic.twitter.com/9MwUtnQ6KJ — חדשות 10 (@news10) August 16, 2017

בית המחבל מחלמיש שרצח את בני משפחת סלומון לאחר פעולת ההריסה של צה"ל. @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/GAB1ZIJjvX pic.twitter.com/1JMERcLpxq — חדשות 10 (@news10) August 16, 2017

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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео сноса дома Омара Абд аль-Джалила, зарезавшего трех евреев в Халамиш.Минувшей ночью ЦАХАЛ зашел в деревню Кобер, в которой жил террорист, и произвел снос дома его семьи. Во время сноса произошли стычки с местными жителями Ранен оператор палестинского ТВ Мухаммед Радхи.На прошлой неделе ЦАХАЛ арестовал членов семьи аль-Джалила - отца, мать, двух братьев и дядю.Они были арестованы за то, что они не остановили своего родича и не сообщили о его намерениях израильским или палестинским властям.15 августа полицейские сообщили о том, что данное дело было передано военной прокуратуре ЦАХАЛа, в связи с чем трибунал Офры издал предрасследовательную записку, что позволит продлить задержание родственников террористов.