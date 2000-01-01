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ISIS взяла ответственность за обстрел Израиля | Фото: ЦАХАЛ16.10 15:01   MIGnews.com

ISIS взяла ответственность за обстрел Израиля

Боевики террористической организации "Вилаят Синай" - египетского отростка "Исламского государства" - взяли на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля.

Напомним, что в ночь на 16 октября в ряде израильских населенных пунктов регионального совета Эшколь прозвучали сирены ракетной тревоги. Остатки двух ракет были обнаружены на территории совета в открытом поле.

"Бойцы столкнулись с израильскими самолетами, летевшими над нашим государством, и ответили огнем по Эшколь двумя ракетами "Град", - говорится в заявлении, опубликованном на портале отростка группировки на Синайском полуострове.

В то же время никаких доказательств ISIS не предоставило.

О пострадавших или повреждениях в результате обстрела не сообщается.
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