ISIS взяла ответственность за обстрел Израиля

Боевики террористической организации "Вилаят Синай" - египетского отростка "Исламского государства" - взяли на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля.
Напомним, что в ночь на 16 октября в ряде израильских населенных пунктов регионального совета Эшколь прозвучали сирены ракетной тревоги. Остатки двух ракет были обнаружены на территории совета в открытом поле.
"Бойцы столкнулись с израильскими самолетами, летевшими над нашим государством, и ответили огнем по Эшколь двумя ракетами "Град", - говорится в заявлении, опубликованном на портале отростка группировки на Синайском полуострове.
В то же время никаких доказательств ISIS не предоставило.
О пострадавших или повреждениях в результате обстрела не сообщается.