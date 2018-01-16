"Проект Палестина": тупик на всех фронтах

В ночь с 13 на 14 января ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим целям в Газе. В результате был разрушен террористический тоннель ХАМАСа - четвертый за последние месяцы. У этого тоннеля существовал стратегический потенциал для массивной террористической атаки против Израиля.
Тоннель также нарушал египетский суверенитет - и это стало виртуальной бомбой, взорвавшей медовый месяц между Египтом и ХАМАСом.
ЦАХАЛ демонстрирует свои возможности полностью “запечатать” Газу и оставить ХАМАС без последнего козыря - террористических тоннелей. Для Египта это - настоящая пощечина. ХАМАС пытается представить дело так, как будто речь идет об “обычном” контрабандистком тоннеле - но египтяне знают, благодаря израильской разведке, что это не так.
Одновременно, 14 января в Рамалле лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас созвал конференцию Организации Освобождения Палестины. Все, кто имел возможность наблюдать сановников Рамаллы в последние дни говорят, что их мораль находится на самом дне - ни в период соглашений Осло, ни через волны террора 90-х, ни во времена второй интифады, ни в моменты избрания Нетаниягу премьера, палестинцы не ощущали себя настолько подавленными. Всегда оставалась некая отдаленная, хоть и призрачная надежда.
Палестинское отчаяние не случайно - и оно не ограничивается только заявлениями или действиями Трампа. Мир палестинцев поставлен с ног на голову. По большому счету, Западу не интересны их проблемы, он устал от бесконечной палестинской пропаганды, за которой не стоит никаких реальных попыток наладить повседневную жизнь, а лишь желание выбить еще и еще денег. Террористическая война в Сирии и Ираке полностью дискредитировала идею мусульманского “сопротивления” “колониализму”, а сам едины исламский фронт распался на несколько фракций главной целью которых является похоронить соперника. Подробнее об этом можно прочитать в материале Трамп добьет “палестинское дело”.
9 января высшие члены автономии встретились с членами Кнессета - Омером Бар Левом и Мирав Михаэли, в рамках уже забытой “женевской инициативы”. Палестинские сановники поведали израильским депутатам об истинных причинах своих фрустраций и о том, почему они в отчаянии от американского посредничества в урегулировании конфликта.
По версии палестинского руководства египтяне и сауды слили им, по частям, информацию о “плане Трампа”. Программа не предусматривает создания “Палестинского государства в границах 1967 года” и объявление Восточного Иерусалима столицей палестинского государства. Палестинские беженцы в ней попросту не упоминаются.
Бар-Лев и Михаэли спросили палестинцев, есть ли у них альтернативный план. Те ответили, что они хотят использовать ту конфигурацию, которая сработала при переговорах с Ираном - “формулу 5+1” (пять постоянных членов Совета Безопасности плюс Германия). Палестинцы при этом указывают на то, что Израилю “нечего бояться”, поскольку его отношения с Россией “прекрасные” а все остальные участники не будут пытаться навязать Израилю условия соглашения. Но палестинцы однозначно указали на то, что более не готовы отводить Америке традиционную роль “честного брокера”.
Таким образом, “иерусалимская декларация Трампа была использована лишь как предлог для формального развода - и для оправдания гневных излияний главы автономии на глазах у удивленного мира. независимо от того, как относится к самому Трампу и его предполагаемой “непоследовательности” - отношения между Израилем и США хороши как никогда, Трамп поддерживает любые инициативы Нетаняигу и не выставляет никаких условий.