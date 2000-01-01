Абу Мазен угрожает войной "за Иерусалим"

Председатель Па Махмуд Аббас угрожает военным конфликтом, если президент США Дональд Трамп не признает Иерусалим столицей будущего "палестинского государства". Об этом Абу Мазен заявил во время визита в Каир.
"Иерусалим – то ключ к миру, если он будет нашей столицей, а если нет – то он станет ключом к войне. Трампу придется выбирать", - отметил палестинский лидер.
По словам Аббаса, своим решением (признать Иерусалим столицей Израиля – ред.) Трамп "спровоцировал на гнев миллионы мусульман".
"Нет ни одного палестинца, который бы отказался бы от одного миллиметра Иерусалима", - резюмировал Абу Мазен.