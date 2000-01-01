17.01 13:38 MIGnews.com

Абу Мазен угрожает войной "за Иерусалим"

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Председатель Па Махмуд Аббас угрожает военным конфликтом, если президент США Дональд Трамп не признает Иерусалим столицей будущего "палестинского государства". Об этом Абу Мазен заявил во время визита в Каир."Иерусалим – то ключ к миру, если он будет нашей столицей, а если нет – то он станет ключом к войне. Трампу придется выбирать", - отметил палестинский лидер.По словам Аббаса, своим решением (признать Иерусалим столицей Израиля – ред.) Трамп "спровоцировал на гнев миллионы мусульман"."Нет ни одного палестинца, который бы отказался бы от одного миллиметра Иерусалима", - резюмировал Абу Мазен.