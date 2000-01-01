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В Кувейте призывают прекратить финансирование UNRWA 17.01 15:08   MIGnews.com

В Кувейте призывают прекратить финансирование UNRWA

Кувейтский журналист Абдулла аль-Фадль опубликовал в правительственной газете al-Watan критический материал об Агентстве Помощи Палестинским Беженцам (UNRWA).

Фадль пишет о том, что речь идет о “предвзятой и расистской организации, вся деятельность которой направлена на увековечение кризиса палестинских беженцев”.

Фадль пишет: “Каждый вменяемый человек должен согласиться с жестокой и логичной критикой президентом Дональдом Трампом UNRWA. “Палестинцы” и их нарратив о “праве на возвращение” лишь прикрываются этой организацией в своем стремлении уничтожить Израиль. Поэтому ООН должна прекратить финансирование - до тех пор, пока эта расистская организация не исчезнет”.
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