17.01 19:46 MIGnews.com

Аббас признал Иерусалим не только мусульманским

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С весьма неожиданным, на первый взгляд, заявлением выступил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, призвав правительства арабских государств не преследовать граждан за израильские визы в загранпаспортах.Впрочем, с единственной оговоркой – если арабские туристы будут посещать Иерусалим."Не оставляй нас наедине с самими собой. Визит в Иерусалим – это не все равно, что визит в Израиль и не является поддержкой Израиля. Это поддержка палестинцев. Как Палестина сможет выстоять и дальше сопротивляться без вашей поддержки? Это земля не только мусульман, а всех религий", - заявил он на международной конференции в каирском университете Аль-Азхар 17 января.Стоит отметить, что на сегодняшний день более 20 стран не имеют дипломатических отношений с Еврейским государством. Справедливости ради стоит отметить, что среди них не только арабские, а и, например, Малайзия, Боливия, Венесуэла и Куба.Находится среди них и Кувейт, который, к тому же не признает Израиль как государство. И хотя гражданам эмирата грозят проблемы с законом за визит в Израиль, спикер Меджлиса Кувейта Марзук Али Аль-Ханим заявил: "Для поддержки Иерусалима мы должны для начала знать его, его землю, ее народ, его запах и не потому что это столица Палестины, не потому что он является неотъемлемой частью нашего происхождения, и не потому что это земля святого народа, а потому что он важен для всего мира".Аббас же заявил, что поддержка арабских стран должна продолжаться, особенно в свете ослабления веры в ООН.Кроме того, он обещал, что противостояние палестинцев Израилю не перейдет в плоскость вооруженного восстания."Мы не станем доверять американской администрации, которая больше не подходит для роли посредника мирного процесса. Мы будем придерживаться мира, но не мира любой ценой. Мы обратимся ко всем возможностям, но не к терроризму и насилию.Признание президентом США Трампом Иерусалима столицей Израиля никак не помогло Израилю это легитимизировать. Америка предпочла нарушить международное право и бросить вызов воле арабских и исламских народов, а также всего мира, признав Иерусалим столицей израильской оккупации", - заявил Абу Мазен.