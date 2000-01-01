17.01 21:46 MIGnews.com

Лавров: Россия будет содействовать переговорам по Иерусалиму

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Окончание по Иерусалиму должно быть принято по итогам прямых палестино-израильских переговоров, причём они должны проходить в открытом формате. Такое заявление в среду, 17 января, прозвучало от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Глава российского МИДа также добавил, что Россия готова со своей стороны содействовать такому диалогу. Лавров заговорил о статусе Иерусалима в ходе встречи с главами дипмиссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ), которая состоялась в Москве."В ходе дискуссии основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования", - цитирует информационный портал ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства."Сергей Лавров подчеркнул, что развязки по всем вопросам окончательного статуса палестинских территорий, включая судьбу Иерусалима, должны быть найдены в ходе прямых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу", - отметили в Министерстве иностранных дел России.В министерстве также добавили, что российская сторона "готова продолжать содействовать налаживанию устойчивого политического диалога между палестинцами и израильтянами на такой основе как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, включая ближневосточный "квартет" международных посредников".