17.01 06:54 MIGnews.com

Трамп резко сократил помощь UNRWA

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Администрация президента Трампа проинформировала Агентство Помощи Палестинским Беженцам (UNRWA) о сокращении помощи на 60 миллионов долларов в год.Президент Дональд Трамп последовал совету министра обороны Джеймса Маттиса и советника по национальной безопасности Х. Макмастера, а также израильского правительства и объявил о сокращении объема помощи на 60 миллионов долларов. Еще 65 миллионов долларов, которые США теоретически “должны” UNRWA заморожены “до последующего рассмотрения”.Посол США в ООН Ники Хейли выступала за полное и немедленное прекращение всякого финансирования UNRWA.Президент Трамп в письме, извещающем UNRWA о своем решении призвал к “фундаментальному пересмотру” роли агентства.Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сообщил: “Я очень озабочен”.Член исполнительного комитета ФАТХа Мустафа Баргути заявил, что Трамп намерен “ликвидировать права палестинских беженцев”: “Это не просто решение о сокращении финансирования. Это - политическое решение, направленное на ликвидацию прав палестинских беженцев. Но оно никак не повлияет на устремленность палестинцев, которые не дадут этой проблеме умереть”.Баргути также сообщил, что на международном сообществе “лежит обязательство по поискам альтернативных источников финансирования”.