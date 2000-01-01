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Отмена разрешений на семейные визиты с территорий в Израиль | Фото: Thinkstock17.06 12:22   MIGnews.com

Отмена разрешений на семейные визиты с территорий в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал отменить разрешения на семейные визиты с территорий в Израиль сразу после террористической атаки у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима в пятницу, 16 июня.

Однако были оставлены разрешения на въезд в Израиль для тех, чьи заявки одобрили на молитву во время Рамадана.

Это решение было принято во время беседы с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, комиссаром полиции Рони Алшейхом и другими должностными лицами безопасности.

Напомним, что террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.

Информационное агентство Amaq, находящееся в ведении группировки, сообщило, что атака "не была последней". Это первая террористическая атака в Израиле, ответственность за которую боевики ISIS когда-либо брали на себя.

Тем не менее, террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, отрицает заявления ISIS, заявив, что атаку совершили трое палестинцев, а не боевики ISIS.
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