17.06 12:22 MIGnews.com

Отмена разрешений на семейные визиты с территорий в Израиль

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал отменить разрешения на семейные визиты с территорий в Израиль сразу после террористической атаки у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима в пятницу, 16 июня.Однако были оставлены разрешения на въезд в Израиль для тех, чьи заявки одобрили на молитву во время Рамадана.Это решение было принято во время беседы с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, комиссаром полиции Рони Алшейхом и другими должностными лицами безопасности.Напомним, что террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Информационное агентство Amaq, находящееся в ведении группировки, сообщило, что атака "не была последней". Это первая террористическая атака в Израиле, ответственность за которую боевики ISIS когда-либо брали на себя.Тем не менее, террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, отрицает заявления ISIS, заявив, что атаку совершили трое палестинцев, а не боевики ISIS.