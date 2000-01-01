17.06 13:25 MIGnews.com

ФАТХ осудил расстрел террористов, атаковавших в Иерусалиме

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Политическая фракция председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, ФАТХ, осудила Израиль за ликвидацию 3 палестинцев, которые убили 23-летнюю служащую МАГАВа Хадас Малка и ранили еще четверых в результате теракта в Иерусалиме в пятницу, 16 июня.В своем заявлении ФАТХ назвал смерть 3 нападавших террористов, которые атаковали в Старом городе Иерусалима, "военным преступлением".Все 3 нападавших были членами палестинских террористических организаций, согласно сообщению ШАБАКа и утверждению ХАМАСа.ФАТХ "осуждает военное преступление, совершенное израильскими оккупационными силами в Иерусалиме против 3 палестинских подростков", говорится в заявлении пресс-секретаря Усамы аль-Кавасме. ФАТХ добавил, что "молчание международного сообщества побудило Израиль продолжать проливать кровь палестинцев".23-летняя сержант скончалась от ран в больнице Хадасса на горе Скопус. Четверо других раненых получили легкие увечья. В некоторых сообщениях говорилось, что оружие, используемое террористами, заклинило, что предотвратило дальнейшие потери.ХАМАС также осудил расстрел нападавших, назвав его "преступлением оккупации".Представитель ХАМАСа Хазем Кассем сказал, что нападение было "доказательством того, что палестинский народ ведет революцию против врага". Он также сказал, что нападение показало, что политика безопасности Палестинской администрации в области безопасности с Израилем была неправильной, назвав ее "национальным преступлением".После теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отозвал разрешения на въезд, предоставленные палестинцам во время мусульманского священного месяца Рамадан, чтобы они имели возможность навестить родственников в Израиле.Согласно заявлению полиции, Нетаниягу отменил семейные визиты по рекомендации начальника полиции Рони Алшиха и министра общественной безопасности Гилада Эрдана.